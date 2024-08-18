Galatasaray'da Young Boys mesaisi başladı!

18 Ağustos 2024 22:51 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 23:30

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre takımı Young Boys takımıyla 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 8'e 2 pasla süren idmanın ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.