Galatasaray'da Young Boys mesaisi başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 22:51 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 23:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, hazırlıklarına start verdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre takımı Young Boys takımıyla 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Üç grup halinde 8'e 2 pasla süren idmanın ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: tgrthaber.com