Galatasaray’dan TFF’ye erteleme başvurusu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 19:41 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 19:43
Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynanacak maçın ertelenmesi için TFF'ye başvurduğu öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 13 .hafta maçında yarın Bodrum FK'ya konuk olacak Galatasaray'dan TFF'ye başvuru yapıldığı açıklandı.
Galatasaray'ın pazar günü oynanacak maçın pazartesi gününe alınması için TFF'ye başvurduğu kaydedildi.
Süper Lig'de Bodrum FK'ya konuk olacak Galatasaray, 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce açıklanan takvime göre 1 Aralık Pazar günü Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: tgrthaber.com