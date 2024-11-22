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Galatasaray’dan TFF’ye erteleme başvurusu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 19:41 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 19:43
Galatasaray’dan TFF’ye erteleme başvurusu!

Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynanacak maçın ertelenmesi için TFF'ye başvurduğu öğrenildi.

Trendyol Süper Lig​'in 13 .hafta maçında yarın Bodrum FK​'ya konuk olacak Galatasaray​'dan TFF​'ye başvuru yapıldığı açıklandı.

Galatasaray'ın pazar günü oynanacak maçın pazartesi​ gününe alınması için TFF'ye başvurduğu kaydedildi.

Süper Lig'de Bodrum FK'ya konuk olacak Galatasaray, 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce açıklanan takvime göre 1 Aralık Pazar günü Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaraydan Eyüpspor maçı için TFFye başvuru

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Kaynak: tgrthaber.com
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