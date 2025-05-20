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 | Emir Yücel

Galatasaray’ın şampiyonluğunda duran topların payı büyük

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, etkili duran top organizasyonlarıyla başarıya ulaştı. 36. haftada Kayserispor’u sahasında 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 89 puana ulaşarak mutlu sona erken ulaştı.

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Galatasaray’ın şampiyonluğunda duran topların payı büyük
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 11:38

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Galatasaray, ligde attığı 87 golün 36’sını duran top organizasyonlarından buldu. Bu alanda gösterdiği üstün performans, şampiyonluk yarışında önemli bir fark oluşturdu.

Duran Toplarda Üretkenlik: 36 Gol

Galatasaray, duran toplardan gelen gollerle sezon boyunca skor üretme konusunda dikkat çekti. Bu 36 golün dağılımı şöyle gerçekleşti:

12 gol kornerlerden,

11 gol penaltılardan,

10 gol serbest vuruşlardan,

3 gol taç atışlarının devamında geldi.

Galatasaray’ın şampiyonluğunda duran topların payı büyük

15 Oyuncudan Gol Katkısı

Sezon boyunca sarı-kırmızılı formayla 15 farklı oyuncu, duran top organizasyonlarında golle buluştu. Listenin başında yer alan Victor Osimhen, bu alanda takıma en büyük katkıyı sağladı.

Galatasaray’ın şampiyonluğunda duran topların payı büyük

Osimhen’den 11 Duran Top Golü

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, ligde attığı 25 golün 11’ini duran toplardan kaydederek bu alanda takımın lideri oldu. Osimhen, penaltılardan 6, serbest vuruşlardan 3 ve korner organizasyonlarından 2 kez gol sevinci yaşadı.

Bardakcı, Sanchez ve Torreira'dan 9 Gollük Katkı

Galatasaray’ın savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez ile orta saha oyuncusu Lucas Torreira, duran toplardan üçer gol atarak toplamda 9 gole doğrudan katkı sağladı. Bu üçlü, hücumda da ne kadar etkili olabileceklerini gösterdi.

Galatasaray’ın şampiyonluğunda duran topların payı büyük

Sara’nın Ayağından Tehlike

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, duran toplarda kilit rol oynadı. 36 duran top golünün 13’ünde topun başında yer alan Sara, 6 asistle takımına doğrudan katkı sundu. Ayrıca sezonun 16. haftasında Trabzonspor maçında kullandığı serbest vuruşta rakip oyuncu Ali Şahin Yılmaz kendi kalesine gol atmıştı.

Diğer Skor Katkıları

Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Lucas Torreira üçer golle Osimhen’i takip ederken; Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata ikişer golle katkı sundu. Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Yunus Akgün, Roland Sallai, Fernando Muslera ve Mario Lemina ise birer golle listede yer aldı.

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