Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, Avusturya kampına katıldı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:35
Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına dahil oldu. Danimarkalı genç sağ beki vatandaşı karşıladı.
Danimarka'nın Kopenhag Kulübünden kadroya katılan 21 yaşındaki sağ bek, önce uçakla Avusturya'nın Salzburg kentine, ardından da kara yoluyla Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına geldi.
VATANDAŞI KARŞILADI
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün eşlik ettiği Jelert'i kamp otelinde, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile kulüp yetkilileri karşıladı.
ÖZBEK VE BURUK'TAN BAŞARI DİLEĞİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise otelde kulüp başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'un Jelert'e "Hoş geldin" diyerek başarı dilediği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı