Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, Avusturya kampına katıldı

26 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:35

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Danimarka'nın Kopenhag Kulübünden kadroya katılan 21 yaşındaki sağ bek, önce uçakla Avusturya'nın Salzburg kentine, ardından da kara yoluyla Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına geldi.

VATANDAŞI KARŞILADI

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün eşlik ettiği Jelert'i kamp otelinde, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile kulüp yetkilileri karşıladı.

ÖZBEK VE BURUK'TAN BAŞARI DİLEĞİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise otelde kulüp başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'un Jelert'e "Hoş geldin" diyerek başarı dilediği bildirildi.