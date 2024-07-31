Gaziantep FK, Kenan Kodro'yu transfer etti!

31 Temmuz 2024 00:14 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 00:19

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Sivasspor yeni sezon için hazırlıklarına devam etti!

Sivasspor yeni sezon için hazırlıklarına devam etti!

Selçuk İnan önderliğinde Gaziantep FK'dan forvet mevkiisine takviye geldi. Kırmızı-siyahlı takım, Ferencvaros forması giyen Kenan Kodro'yu renklerine bağladı.

Kenan Kodro'nun sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Ferencvaros forması giyen Bosna Milli Takımı forvetlerinden Kenan Kodro’nun kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Kenan Kodro, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Kenan Kodro’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

SEZON KARNESİ

Kenan Kodro, geçen sezonu Macaristan takımı Ferencvaros ile geçirdi. Toplamda 14 maça çıkarken 2 gol atabildi.