Gaziantep FK, Kenan Kodro'yu transfer etti!
Gaziantep FK, Bosna Hersekli golcü futbolcu Kenan Kodro'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
Selçuk İnan önderliğinde Gaziantep FK'dan forvet mevkiisine takviye geldi. Kırmızı-siyahlı takım, Ferencvaros forması giyen Kenan Kodro'yu renklerine bağladı.
Kenan Kodro'nun sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Ferencvaros forması giyen Bosna Milli Takımı forvetlerinden Kenan Kodro’nun kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.
Yeni transferimiz Kenan Kodro, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.
Kenan Kodro’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
SEZON KARNESİ
Kenan Kodro, geçen sezonu Macaristan takımı Ferencvaros ile geçirdi. Toplamda 14 maça çıkarken 2 gol atabildi.