Gaziantep FK, Selçuk İnan önderliğinde yeni sezona hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 00:17 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 00:34
Düzce'de yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına devam eden Süper Lig takımı Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Gaziantep takımı, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çıktığı sabah ve akşam idmanında taktik ağırlıklı çalıştı.
Akşam antrenmanında kanat organizasyonları ve şut çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.
Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Kaynak: tgrthaber.com