F1'de kazanan el değiştirdi! Russell diskalifiye edildi, 2024 Belçika Grand Prix'sinin kazananı Hamilton oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 20:10 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 20:17
F1'de nefesleri kesen yarış, sonunda da olay oldu! Normal kazanan Russell olurken aracının olması gerekenden daha hafif olmasından dolayı 2024 Belçika GP'den diskalifiye edildi ve galibiyet Lewis Hamilton'a geçti.
George Russell, Mercedes W15'iin 798 kg'lık minimum ağırlığın altında kalmasının ardından Belçika Grand Prix'sinden diskalifiye edildi.
FIA, yarışın ardından Russell'ın aracını ilk tarttığında 798 kg ağırlık sınırının üzerinde olduğunu tespit etmişti. Ancak aracındaki yakıtın depodan çıkarılmasının ardından aracın ağırlığının 796.5 kg'a düştüğü ortaya çıktı.
Kurallar gereği araçlar minimum 798 kg ağırlığında olması gerekiyor. Bundan ötürü Russell, yarıştan diskalifiye edilirken, galibiyet Hamilton'a geçti.
Kaynak: tgrthaber.com