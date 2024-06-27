Hakan Çalhanoğlu son 16 turu maçında yok!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 00:12 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:27
Ay-yıldızlıların Çekya ile oynadığı maçta sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, sonraki karşılaşmada cezalı konuma düşmesi nedeniyle forma giyemeyecek.
EURO 2024 F Grubu son maçında A Milli Takımımız Çekya ile karşı karşıya geldi.
Son 16'ya yükseleni belirleyici olan karşılaşmada Türkiye'nin ilk golünü kaydeden kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçın 66. dakikasında hakeme itirazdan sarı kart gördü.
Kaptan, gördüğü kart sonrası bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
İLK KARTI GÜRCİSTAN'A KARŞI GÖRDÜ
Hakan Çalhanoğlu, gruptaki ilk maçta oynanan Gürcistan maçının 89. dakikasında sarı kart görmüştü.
Kaynak: tgrthaber.com