Türkiye, EURO 2024'te yoluna devam ediyor! Son 16'da rakip Avusturya

26 Haziran 2024 23:56 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:42

E Grubu son maçlarla tamamlandı! Romanya ve Belçika yoluna devam ediyor

E Grubu son maçlarla tamamlandı! Romanya ve Belçika yoluna devam ediyor

EURO 2024 F Grubunun son maçında Türkiye, Son 16'ya kalabilmek için Çekya ile karşılaştı.

Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanan maçta 20.dakika geride kalırken Barak çift sarı karttan kırmızı kart görerek Çekya'yı 10 kişi bıraktı. İlk yarıda Çekya tehlikeli ataklar yapsa da Mert Günok kalesini gole kapattı ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ise İsmail Yüksek'in verdiği pasta sol çaprazdan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun düz vuruşunda kaleci müdahale edemedi ve top ağlara gitti. Türkiye bu golle 1-0 öne geçti.

66. dakikada Soucek boşta kalan topu ağlara göndererek attığı gol ile Çekya skoru 1-1'e getirdi.

90+4'te son sözü Cenk Tosun söyledi. Sol çaprazdan vurduğu sert şut ile topu ağlara göndererek skoru 2-1 tescil etti.

TÜRKİYE'YE 11 SARI KART

Türkiye, Çekya maçında toplam 11 sarı kart gördü.

Ay-yıldızlılarda Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler sarı kart gördü.

Hakan Çalhanoğlu sarı kart cezalısı durumuna düşerek gelecek maç Avusturya karşısında oynamayacak.

HAKAN 16. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu attığı harika gol ile milli takımdaki gol sayısını 16'ya yükseltti.

GÜRCİSTAN'DAN RÜYA BAŞARI

Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Gürcistan'a galibiyeti getiren goller 2. dakikada Kvaratskhelia ile 57. dakikada Mikautadze'den geldi.

Gürcistan tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkarak rüya bir sezon yaşıyor.

GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Portekiz 6 puan

2- Türkiye 6 puan

3- Gürcistan 4 puan

4- Çekya 1 puan

Grubun diğer maçı:

Portekiz 0-2 Gürcistan

TÜRKİYE'NİN SON 16 TURUNDA RAKİBİ AVUSTURYA

A Milli Takım, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.

GÜRCİSTAN, İSPANYA'NIN RAKİBİ OLDU

F Grubu'nu 3. tamamlayarak en iyi üçüncüler arasına giren Gürcistan, son 16 turunda İspanya ile eşleşti.

İspanya, B Grubu'nu 9 puanla lider tamamlamıştı.

PORTEKİZ'E SLOVENYA GELDİ

F Grubu lideri Portekiz, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak.

Slovenya, C Grubu'nu 3. sırada tamamlamıştı.