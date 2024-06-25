Hikmet Karaman Arda Güler gerçeğini "Ben oradaydım" diyerek açıkladı!

25 Haziran 2024 11:24 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:37

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takım'da, Arda Güler'in sağlık durumu tartışmalara neden olmuştu.

Genç futbolcunun antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella ile yaşadığı "yelek" diyaloğu da gündem olmuş ve TFF açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

HİKMET KARAMAN, ARDA GÜLER GERÇEKLERİNİ ANLATTI

Arda Güler ile yaşanan olay sonrasında eleştiriler Vincenzo Montella ve TFF yönetimine yöneltilirken, EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'da bulunan deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, Portekiz maçının oynandığı gün tesadüfen milli takımın kaldığı otelde olduğunu belirterek şahit olduğu olayları Hürriyet Gazetesi'ne anlattı.

İşte Hikmet Karaman'ın açıklamaları:

"ARDA'NIN OYNAMAYACAĞINI ÖĞRENDİM"

"Biz Portekiz maçından 4 saat önce Dortmund’a gittik. Saat erken olduğu için bir otele girdik, tesadüf milli takım da orada kalıyordu. Milli takım maç için otelden ayrılana kadar içeride oturdum. O arada önemli sohbetler yaptım. Mesela Yunus, Zeki ve Kerem’in ilk 11 oynayacağını, Arda’nın oynamayacağını öğrendim."

"ARDA SAKATLIĞININ DIŞARIYA AKSETTİRİLMESİNİ İSTEMEDİ"

"Arda maç günü ağrılarının olduğunu söylüyor fakat bunun da dışarıya aksettirilmesini istemiyor. Bu noktada değerli sporseverlere ve medya mensuplarına şunu söylemek istiyorum; bir önceki maçta iyi oynamış ve gol atmış bir Real Madrid oyuncusunu kimse kesmez, kesemez. Ki o Arda Gürcistan maçının ilk yarısında vasattı. Hatta Montella devre arasında oyundan çıkarsa kimse bir şey diyemezdi. Ama ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz’ı kenara çekip Arda’yı biraz içeri kaydırınca Arda daha farklı oynadı. Şimdi düşünün, Arda Güler maç günü, ‘Benim ağrılarım var, oynayamam’ diyor. Siz hoca olsanız ne yaparsınız?"

"MONTELLA, ARDA'YI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMAYA SOKMADI"

"O görüntüde dar alanda tempolu bir çalışma yapılıyor. Montella, onu koruma amaçlı olarak Arda’ya ‘Sen bu çalışmaya girme’ dedi. Yoksa niye sokmasın! Orada bir geçiş oyunu çalışması var, temaslı. Orada alacağı küçük bir darbe veya fark etmeyeceği tempolu bir oyun onun sakatlığını daha da kötüleştirebilir. Sonra Arda yeleği geri verdikten sonra yardımcı hocanın yanına gidiyor, bir şey söylüyor ve tekrar dönüyor. O ana dikkatli bakın Arda’nın beden dilinde saygısızlık yok. Bunu alıp başka yere çekmemek lazım."

"MONTELLA İLE ARDA ARASINDA SORUN YOK"

"Montella ile Arda arasında en ufak bir sorun yok. Ben burada Montella’nın savunuculuğunu yapmıyorum, teknik adam olarak empati yapıyorum. Maçla ilgili yorumlar, eleştiriler yapılabilir. Ama bu olay ve Arda üzerinden böyle önemli bir maç öncesi milli takımın kaosa sürüklenmesini kabul etmiyorum. Hikmet Karaman olarak ben bunu söylüyorsam, bir bildiğim var. ‘Benim sakat olduğumu dışarı bildirmeyin’ diyor Arda."