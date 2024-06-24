Arda Güler'e Ahmet Mümtaz Taylan ile Mustafa Sandal'dan destek

24 Haziran 2024 10:50 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:50

Türkiye - Portekiz maçının topla çok az buluşan Arda Güler'in antrenmanda formasının elinden çekilip alınması tepkilere neden oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella yaptığı hareketten dolayı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, ünlü isimler de tepkilerini gösterdi.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN İLE MUSTAFA SANDAL'DAN ARDA GÜLER'E DESTEK

Arda Güler'e de seslenen Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan, genç futbolcuya "Aldırma Arda, sen 'gelecek'sin, o vasat gidecek" diyerek destek verdi.

Mustafa Sandal ise, "Hayırdır koçum sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antrenmandaki o tavrın nedir? Nereden ve kimden geliyor o cüret? Burası Türkiye ve Türk futbol severler aklını alır neye uğradığını şaşırırsın. Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni!!!" diyerek teknik direktör Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.