Hırvatistan hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0'la geçti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
04 Haziran 2024 00:18 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 00:21
Hırvatistan, Fenerbahçe kalecisi Livakovic'in 90 dakika forma giydiği maçta Kuzey Makedonya'yı Lovro Majer'in iki golü ve Marco Pasalic'in attığı gollerle 3-0 kazandı.
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren Hırvatistan Milli Takımı, Kuzey Makedonya ile oynadığı özel maçı 3-0 kazandı.
HNK Rijeka Stadyumu'ndaki müsabakada, ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 10 ve 45. dakikalarda Lovro Majer ile 79. dakikada Marco Pasalic attı.
FENERBAHÇELİ LIVAKOVIC 90 DAKİKA GÖREV ALDI
Hırvatistan'da, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic de forma giydi. Maça ilk 11'de başlayan Livakovic 90 dakika sahada kaldı ve müsabakayı gol yemeden tamamladı.
Hırvat Milli Takımı, turnuva öncesi son hazırlık maçını 8 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacak.
Hırvatistan, EURO 2024'te İtalya, Arnavutluk ve İspanya ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr