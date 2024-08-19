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İlkay Gündoğan, Almanya Milli takımını bıraktığını açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 19:38 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 19:43
İlkay Gündoğan, Almanya Milli takımını bıraktığını açıkladı!

Barcelona'nın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan kariyeri hakkında kritik bir karar aldı. Gündoğan, 71 kez terlettiği Almanya Milli takım formasını bıraktığını açıkladı.

Almanya Milli Takımında kaptanlık seviyesine kadar yükselen Türk asıllı orta saha futbolcusu İlkay Gündoğan, yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Barcelona forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2011 yılında başladığı milli takım yolculuğunun sonuna geldi. 

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Gündoğan, son olarak Almanya'nın ev sahipliğindeki düzenlenen EURO 2024'te takımın kaptanı olarak sahada görev almıştı.

İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada, turnuva öncesinde dahi fiziksel ve zihinsel olarak yaşadığı yorgunluğun kendisini bu düşünceye ittiğini ve hem kulüp hem de ülke düzeyindeki maçların yoğunluğu ile bu kararı aldığını belirtti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takım forması altında 71 maçta forma giyerken 12 gol kaydetti. Ayrıca kaptanlık seviyesine geldiği Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı kazandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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