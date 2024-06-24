İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçiren futbolcu hastanelik oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 Haziran 2024 00:03 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 00:07
EURO 2024 A Grubu son maçında İskoçya ile Macaristan karşılaştı. Maçın henüz 70. dakikasında korku dolu pozisyon yaşandı. Hava topunda kaleci ile çarpışan Macar futbolcu Varga baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye götürüldü.
EURO 2024 A Grubu'ndaki İskoçya-Macaristan maçında Macar oyuncu Barbanas Varga baygınlık geçirdi.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Macaristan'da Barbanas Varga yerde ve sağlık görevlileri oyuncuya müdahale etti.
Takım arkadaşları oyuncunun etrafına set örerek, tedavi esnasının görüntülenmemesi battaniye çekti.
Barnabas Varga daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: tgrthaber.com.tr