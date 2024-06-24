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İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçiren futbolcu hastanelik oldu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 Haziran 2024 00:03 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 00:07
İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçiren futbolcu hastanelik oldu

EURO 2024 A Grubu son maçında İskoçya ile Macaristan karşılaştı. Maçın henüz 70. dakikasında korku dolu pozisyon yaşandı. Hava topunda kaleci ile çarpışan Macar futbolcu Varga baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye götürüldü.

EURO 2024 A Grubu'ndaki İskoçya-Macaristan maçında Macar oyuncu Barbanas Varga baygınlık geçirdi.

İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçiren futbolcu hastanelik oldu - 1. Resim

Karşılaşmanın 70. dakikasında Macaristan'da Barbanas Varga yerde ve sağlık görevlileri oyuncuya müdahale etti.

İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçiren futbolcu hastanelik oldu - 2. Resim

Takım arkadaşları oyuncunun etrafına set örerek, tedavi esnasının görüntülenmemesi battaniye çekti.

İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçiren futbolcu hastanelik oldu - 3. Resim

Barnabas Varga daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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