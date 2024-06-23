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Almanya ve İsviçre beraber turladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 23:50 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 23:57
Almanya ve İsviçre beraber turladı!

EURO 2024'te A Grubu son maçında İsviçre ve Almanya karşılaştı. Ndoye ve Füllkrug'un karşılıklı golleri ile maç 1-1 berabere sona erdi.

EURO 2024 A Grubu'nun son maçında İsviçre ve Almanya karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena Stadyumu'nda oynanan maçta 28. dakikada İsviçre'yi Ndoye 1-0 öne geçiren golü attı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Almanya skoru 1-1'e getiren golü 90+2'de Füllkrug ile buldu.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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