İspanya yenilmeden Son 16'ya kaldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 Haziran 2024 00:03 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 00:12
EURO 2024'te B Grubu son maçında Arnavutluk ile İspanya karşılaştı. İspanya ilk yarıda bulduğu golle maçı 1-0 kazanarak Son 16 turuna yükseldi.
EURO 2024 B Grubu'nda lider olarak gruptan çıkmayı garantileyen İspanya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.
Düsseldorf Arena Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya 13. dakikada Dani Olmo'nun ara pasında Ferran Torres'in sağ çaprazdan uzak köşeye gönderdiği plase şutu ile topu ağlara göndererek 1-0 öne geçti.
İlk yarı 1-0 İspanya'nın üstünlüğü ile sona erdi.
Maçta başka gol olmadı ve İspanya yenilgisiz bir şekilde adını Son 16'ya yazdırdı.
EURO 2024 B GRUBU PUAN DURUMU
İspanya - 9 puan
İtalya - 4 puan
Hırvatistan - 2 puan
Arnavutluk - 1 puan
Kaynak: tgrthaber.com.tr