İspanya yenilmeden Son 16'ya kaldı!

25 Haziran 2024 00:03 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 00:12

MKE Ankaragücü'nde Nihad Mujakic, Partizan'a transfer oldu!

MKE Ankaragücü'nde Nihad Mujakic, Partizan'a transfer oldu!

EURO 2024 B Grubu'nda lider olarak gruptan çıkmayı garantileyen İspanya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Düsseldorf Arena Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya 13. dakikada Dani Olmo'nun ara pasında Ferran Torres'in sağ çaprazdan uzak köşeye gönderdiği plase şutu ile topu ağlara göndererek 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 İspanya'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta başka gol olmadı ve İspanya yenilgisiz bir şekilde adını Son 16'ya yazdırdı.

EURO 2024 B GRUBU PUAN DURUMU

İspanya - 9 puan

İtalya - 4 puan

Hırvatistan - 2 puan

Arnavutluk - 1 puan