İtalya adını 90+8'de attığı gol ile Son 16'ya yazdırdı!

25 Haziran 2024 00:08 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 00:30

EURO 2024 B Grubu'nun son maçında Son 16 turuna kalabilmek için Hırvatistan ve İtalya karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan maça Hırvatistan çok tehlikeli ataklarla hızlı başladı. 5. dakikada Susic'in uzak şutunu kaleci Donnarumma güçlükle çıkardı.

31. dakikada ise bu sefer Luka Modric gole yaklaştı. Ama kaleci Donnarumma bu pozisyonda da gole engel oldu.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Ataklarını sıklaştıran Hırvatistan tur için İtalya kalesini şuta boğdu. 54. dakikada Luka Modric penaltı vuruşunda kaleci Donnarumma'yı geçemedi.

55. dakikada kontra atakla hücuma kalkan Hırvatlar kaleciden seken topa Luka Modric'in tamamladığı şut ile golü bularak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

90+8. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaccagni topu kaleci Livakovic'in uzak köşesine göndererek attığı golle İtalya'yı Son 16'ya yazdırdı.

LUKA MODRIC TARİHE GEÇTİ

Hırvatistan'da Luka Modric, 55. dakikadaki attığı gol ile takımını öne geçirdi.



Modric, bu golle turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu. (38 yıl 289 gün)

EURO 2024 B GRUBU PUAN DURUMU

İspanya - 9 puan

İtalya - 4 puan

Hırvatistan - 2 puan

Arnavutluk - 1 puan