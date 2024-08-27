James Rodriguez, Rayo Vallecano takımına transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 23:03 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 23:06
İspanya LaLiga takımı Rayo Vallecano, Kolombiyalı ofansif orta saha futbolcusu James Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı. James bir dönem Real Madrid'in formasını giyiyordu.
James Rodriguez, tekrar LaLiga'da forma giyecek.
Rayo Vallecano'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deneyimli oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Burası senin evin, hoş geldin James" ifadeleri yer aldı.
JAMES RODRIGUEZ TEKRAR LALIGA'DA
İspanyol devi Real Madrid'e 2014 yaz transfer döneminde 75 milyon euro bonservis bedeliyle imza atan James Rodriguez, 4 sezon sonra tekrar İspanya'da oynayacak. Deneyimli oyuncu son olarak 2019/20 sezonunda Real Madrid formasıyla İspanya'da maça çıkmıştı.
33 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 475 maça süre alırken 122 gol ve 150 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com