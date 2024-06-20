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Jose Mourinho bugün işbaşı yapıyor

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 Haziran 2024 09:16 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:44
Jose Mourinho bugün işbaşı yapıyor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Portekizli hoca, bugün Samandıra'da işbaşı yapacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, bugün Samandıra'da işbaşı yapacak.

Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Portekizli teknik adam, bugün tesislere giderek çalışmalarını burada sürdürecek.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI 22 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da Jose Mourinho yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yapacak.

Son hazırlık maçını 13 Temmuz'da oynayacak sarı-lacivertliler bu maçın ardından İstanbul'a dönecek.

HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

Fenerbahçe'nin kamp programı dahilinde oynayacağı hazırlık maçları şöyle:

6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker

10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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