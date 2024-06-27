Jose Mourinho'nun EURO 2024 dileği 3 isim için gerçek oldu

27 Haziran 2024 10:41 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:47

Alex de Souza Fenerbahçe'nin yıldızına kanca attı!

Alex de Souza Fenerbahçe'nin yıldızına kanca attı!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'te forma giyen 8 ismin takıma erkenden dönmesini istediğini söylemişti. Mourinho'nun bu isteği 3 isim için gerçek oldu.

SZYMANSKİ, TADİC VE LİVAKOVİC DÖNÜYOR

EURO 2024'te yer alacak olan Fenerbahçeli oyuncular için "Umarım erkenden elenip aramıza katılırlar." diyen Jose Mourinho'nun istediği oldu.

Polonya'dan Sebastian Szymanski, Sırbistan'ın kaptanı Dusan Tadic ve Hırvatistan'ın kalecisi Dominik Livakovic için EURO 2024 macerası grup aşamasında sona erdi.

AVUSTURYA KAMPINA KATILACAKLAR

3 yıldız lig bittikten sonra milli takıma katılmaları nedeniyle 15 günlük izin aldı. Szymanski, Tadic ve Livakovic, Avusturya kampı devam ederken takıma dahil olacak.

FENERBAHÇE'NİN 5 MİLLİ FUTBOLCUSU YOLA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin A Milli Takım'da 5 futbolcusu son 16 turunda mücadele edecek.

Mert Müldür, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, son 16 turunda Türkiye formasıyla Avusturya'ya karşı Montella'nın görev vermesi halinde forma giyecek.