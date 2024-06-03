Jose Mourinho'nun transfer listesi sızdı! 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirecek

03 Haziran 2024 15:59 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:59

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırıp teknik direktörlüğe dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi.

Portekizli teknik adam taraftarlarının önünde görkemli bir imza töreninin ardından sarı lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza attı.

İNGİLİZ BASINI TRANSFER LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi Avrupa'da da gündem oldu. İmza töreninin ardından gözler Fenerbahçe'nin yapacağı transferlere çevrildi.

Express, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan 3 futbolcuyu transfer etmek istediğini duyurdu.

İLK HEDEF NEMANJA MATIC

Haberde Mourinho'nun Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştığı Nemanja Matic ile son kez bir araya gelebileceği belirtildi.

LİNGARD DA LİSTEDE

Jose Mourinho döneminde yıldızı parlayan Manchester United'ın eski futbolcusu Jesse Lingard da Fenerbahçe'nin transfer için yönelebileceği bir başka isim olarak gösterildi.

Mourinho'nun Manchester United döneminde 100'den fazla forma giyen Lingard, 31 gollük katkı sağlamıştı. 61 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçmesi Güney Kore ekibi FC Seul'de forma giyen Lingard için yeniden Avrupa futboluna dönüşün kapısını açabilir.

SAVUNMAYA TECRÜBELİ TAKVİYE

Jose Mourinho'nun Chelsea'den bir başka öğrencisi Cesar Azpilicueta da Jose Mourinho'nun isteyeceği bir başka futbolcu olabilir.

Haberde, Atletico Madrid forması giyen İspanyol futbolcunun geride bıraktığımız sezon La Liga'da sadece 14 maçta ilk 11 başladığı belirtildi.

Bu nedenle daha fazla forma şansı bulmak isteyeceği bir kulüpte oynamaya sıcak bakabilecek futbolcunun yeni rotası Fenerbahçe olabilir. Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 34 yaşındaki futbolcunun tekrar Mourinho ile çalışması sürpriz olarak görülmüyor.