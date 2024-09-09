Josef de Souza'ya silahlı soygun şoku! Terliğini bile çaldılar

09 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:34

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ülkesinde silahlı saldırganlar tarafından soyuldu. Souza, yaşadığı olayı "Ayağımdaki terliği bile aldılar" diyerek anlattı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir gibi takımlarda oynayan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ülkesinde silahlı saldırganlar tarafından soyuldu.

ÜLKESİNDE SOYGUNA UĞRADI

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, ülkesinde silahlı soyguna uğradı.

Oğluyla birlikte arabasında seyahat ederken hırsızların saldırısına maruz kalan Souza, kişisel eşyalarının çalındığını duyurdu.

"AYAĞIMDAKİ TERLİĞİ BİLE ALDILAR"

Olay sonrasında bir video paylaşan Souza yaptığı açıklamada, "Ayağımdaki terliği bile aldılar. Silahlı adamlar arabamı aldılar. Oğlumla birlikteydim ve onu dışarı çıkarmayı başardım. Şu anda iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Brezilya polisinin kısa süre içinde olayla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

UZUN YILLAR TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ

Türkiye'ye ilk olarak 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla ayak basan Josef de Souza, 2018 yılında Al-Ahli'ye gitmiş ve daha sonra 2020 senesinde Beşiktaş'a imza atmıştı.

Siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2023'te Çin ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

Son olarak 11 Ocak 2024'te Başakşehir'in yolunu tutan Souza, 14 Temmuz 2024'te ayrılarak Vasco da Gama'ya imza atmıştı.