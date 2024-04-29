Karagümrük'ten 4 gollü kritik galibiyet!

29 Nisan 2024 21:58 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 22:32

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki maçta VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.

İstanbul ekibi karşılaşmayı Güven Yalçın, Paoletti, Marcao ve Can Keleş'in golleriyle 4-1 kazandı. Konuk ekibin tek sayısını Larsson kaydetti.

Antalyaspor'da Safouri 55. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

KARAGÜMRÜK DÜŞME HATTINDAN KURTULDU

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 36 yaparak 15. sıraya yükseldi ve düşme hattının üzerine çıktı. Antalyaspor ise 45 puanla 10. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Güray Vural'ın hatalı pası sonrası topu kapan Eysseric'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Markao'nun ceza sahasının sağ çaprazındaki vuruşunda, savunma oyuncusu Ömer Toprak meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

36. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Markao, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirdikten sonra penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Bu noktada topa bekletmeden vuran Güven Yalçın, fileleri havalandırdı.

45+1. dakikada Erdal Rakip'in pasıyla topla buluşan Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çıkardı.

VavaCars Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

58. dakikada Van de Streek'in topuk pasında sol kanatta topla buluşan Emre Uzun, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Erdal Rakip'e aktardı. Erdal Rakip'in şutunda kaleci Sirigu topu çeldi.

64. dakikada Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in sol taraftan kullandığı kornerde, Rohden arka direkte topu kafayla altıpasın içinde bulunan Markao'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun volesiyle meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-0

78. dakikada Antalyaspor, golü buldu. Sol çaprazdan serbest atış kullanan Larsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

81. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Güven Yalçın'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Lasagna, ceza sahasına hareketlenen Can Keleş'e topu verdi. Can Keleş'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top filelere gitti: 3-1.

90+1. dakikada Fatih Karagümrük, bir gol daha buldu. Savunma oyuncusu Naldo'nun hatası sonrası topu önünde bulan Paoletti, ceza yayına kadar ilerledikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

Müsabaka, Fatih Karagümrük'ün 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.