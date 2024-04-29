Süper Lig'e çıkma biletini alan ikinci takım belli oldu!

29 Nisan 2024 02:53 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 02:53

Süper Lig'e yükselmek için son olarak Gençlerbirliği'ni geçmek zorunda olan Göztepe, sezonun sona ermesine 2 hafta kala Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

EYÜPSPOR'UN ARDINDAN ÇIKTILAR

2 sene önce Süper Lig'e veda eden Göztepe, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig vizesini aldı.

GÖZTEPE TARAFTARI STADYUMU DOLDURDU

Sabahın ilk ışıklarından itibaren büyük heyecan yaşamaya başlayan futbolseverler saat 13.30'da Üçkuyular Meydanı'nda toplanıp kortej halinde Gürsel Aksel Stadı'na geldi. Yoğun kalabalığın yaşandığı Ğüzelyalı ve Göztepe semtlerinde taraftarlar çok renkli görüntüler oluşturdu. Sarı-kırmızılı tribünler statta adeta şov yaptı. Güney kale arkasında dev koreografi hazırlayan taraftarlar bayrak, pankart ve flamalarla ortalığı festival alanına çevirdi.

BAZI OYUNCULAR SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

1'inci Lig'de ikinci Süper Lig bileti Göztepe'nin oldu. Evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden sarı-kırmızılılar maçı 2-0 kazanarak 2 sene sonra Süper Lig'e döndü. Maçın ardından ise Gürsel Aksel Stadı'nda yer yerinden oynadı. Hiçbir taraftar sahaya girmezken, müzik ve ışık gösterileri düzenlendi. Orta sahaya toplanan oyuncular ve teknik ekip çiftetelli oynadı. "Şampiyon Göztepe" baskılı tişörtleri giyen futbolcular tribünleri tek tek dolaşıp Süper Lig mutluluğunu doyasıya yaşadı. Bazı oyuncular sevinç gözyaşlarına boğulurken, tribünler ise stadı festival alanına çevirdi.