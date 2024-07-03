Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

03 Temmuz 2024 10:53 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:06

2020 yılında Erzincanspor'dan Galatasaray'a gelen Kerem AKtürkoğlu, performansıyla Süper Lig'e damga vurarak A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Yıldız kanat oyuncusu özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansıyla Avrupa ekiplerini peşine taktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSPANYA YOLCUSU

İspanya La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu ile uzun süredir ilgileniyordu. İspanyol ekibi milli futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın...

SOCİEDAD'IN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'dan ayrılma kararı alan milli futbolcu, İspanyol kulübünden gelen teklifi kabul etti. Sociedad'ın, sarı-kırmızılılarla sürdüreceği bonservis pazarlığı sonrası transferi resmen açıklaması bekleniyor.

AVRUPA'DA KALMAK İSTEDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade edildi. Milli futbolcu, oyun tarzının İspanya La Liga'ya daha uygun olduğunu düşünerek böyle bir karar aldı.

54 MAÇTA 15 GOL-9 ASİST

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 54 maçta forma giydi ve 15 gol atarken 9 da asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında gösterilen milli futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.