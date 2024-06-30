Kim Min-Jae geri dönüyor! Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor...

30 Haziran 2024 14:28 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 14:29

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonunun başında kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilerde ortaya koyduğu performansla beğeni toplamış ve Avrupa devlerini peşine takmıştı. Güney Koreli oyuncusu kapan takım Napoli olmuştu.

Tecrübeli savunmacı, İtalyan ekibinde de etkileyici performansı sürdürüp şampiyonluk yaşayınca geçtiğimiz sezon başında Bayern Münih'e 50 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bavyera ekibinde beklentilerin altında kalan Kim Min-Jae'nin adı transfer dedikodularıyla anılıyordu.

KIM MIN-JAE, NAPOLİ'YE DÖNÜYOR

Güney Kore futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük futbolcuları arasında gösterilen Kim Min-Jae için geçtiğimiz sezon işler istediği gibi gitmedi.

Bayern Münih'in büyük bir bedelle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki stoper, Serie A'ya dönüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli ve Bayern Münih, Kim Min-Jae'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferinde anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Eski takımına dönmeye sıcak bakan Kim Min-Jae'nin Napoli ile temmuz ayı içerisinde sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Çıkan haberin detaylarında, Napoli ile Münih ekibi arasında yapılan anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunun 30 milyon Euro olduğu kaydedilirken, kiralama ücreti hakkında bir bilgiye yer verilmedi.

Kim Min-Jae, Bayern Münih formasını tüm kulvarlarda 36 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 asist yaptı.