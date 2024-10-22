Kimmich, Barcelona'ya göz kırptı!
Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman orta saha futbolcusu Joshua Kimmich, İspanya devi Barcelona'ya transfer ihtimalinin sorulması üzerine "Hayatta ve futbolda hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz." ifadelerini kullanarak Katalan ekibe açık kapı bırakmış oldu.
Bundesliga devi Bayern Münih'in orta saha futbolcusu Joshua Kimmich, kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya transfer olma ihtimalinin sorulması üzerine dikkat çeken cevap verdi.
"FUTBOLDA HİÇBİR ŞEYİ GÖZ ARDI EDEMEZSİNİZ"
Alman takımının, yarın Barcelona'ya konuk olacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi konuşan Kimmich, "Şu anda bunu düşünmüyorum. Hayatta ve futbolda hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz." ifadelerini kullandı.
BAYERN PERFORMANSI
29 yaşındaki Alman futbolcunun, Bayern ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. 2015 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen başarılı orta saha Joshua Kimmich, Alman ekibinde 400 maça çıkarken 42 gol atıp 107 asistlik performans sergiledi.