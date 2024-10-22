Kimmich, Barcelona'ya göz kırptı!

22 Ekim 2024 23:14 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 23:20

Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman orta saha futbolcusu Joshua Kimmich, İspanya devi Barcelona'ya transfer ihtimalinin sorulması üzerine "Hayatta ve futbolda hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz." ifadelerini kullanarak Katalan ekibe açık kapı bırakmış oldu.