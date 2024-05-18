Konyaspor karşısında 1 puan alan Kayserispor ligde kalmayı garantiledi!

18 May 2024 21:18 - Güncelleme : 18 May 2024 21:35

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Mondihome Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. İki takım oyuncuları birlikte "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart ile sahaya çıktı. Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

ALİ ÇAMLI'DAN TEPKİ

Ev sahibi ekibin kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından saha kenarına gelerek hakeme tepki gösteren Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yetkililerce sakinleştirildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Rakibinden sıyrılan Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Mane'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

36. dakikada Konya ekibi beraberliği sağladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'un pasına Soner Dikmen'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+3'üncü dakikada Konyaspor kalecisi Slowik'i önde gören Bourabia'nın, orta sahadan kaleye gönderdiği şut, üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Ev sahibi ekibin kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından saha kenarına gelerek hakeme tepki gösteren Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yetkililerce sakinleştirildi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

64. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortaya Gökhan Sazdağı'nın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

67. dakikada Kayserispor kalecisi Onurcan Piri'nin hatalı pası ile topu önünde bulan Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.

69. dakikada sol kanattan Konyaspor ceza sahasına giren Boa Morte'nin pasına Cardoso'nun vuruşunda, kaleci Slowik topu çeldi.

74. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasına Nzonzi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

77. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Konyaspor ceza sahasına çalımlarla giren Bourabia, rakibinin müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Mane kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

83. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasına gönderilen topa Cikalleshi kafayı vurdu. Arka direğe giden topa Soner Dikmen'in kayarak dokunuşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

85. dakikada Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.