Ezeli rakiplerin Levent Mercan yarışının kazananı belli oldu! Anlaşma sağlandı

02 May 2024 20:35 - Güncelleme : 02 May 2024 20:43

Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

LEVENT MERCAN FENERBAHÇE'DE!

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe, Levent Mercan'ın transferi için Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. 23 yaşındaki sol bek için bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro + bonus şeklinde anlaşmaya varıldı.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Levent Mercan ile Galatasaray devre arasına ciddi şekilde ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmıştı.

32 MAÇTA 1 GOL 4 ASİST

Güncel piyasa değeri 3 milyo0n Euro civarında gösterilen 23 yaşındaki başarılı sol bek bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol atarken 4 de asist yaptı.