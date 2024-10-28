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Mario Balotelli sonunda imzayı attı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 20:48 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 20:49
Mario Balotelli sonunda imzayı attı!

Son olarak Adana Demirspor forması giyen yıldız golcü Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu.

Adana Demirspor​'dan ayrılmasının ardından yeni takımı merak edilen yıldız golcü Balotelli imzayı attı.

İtalyan ekibi Genoa​, Balotelli ile sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı.

Genoa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Mario Balotelli​ Genoa'nın yeni oyuncusu oldu. 12/09/1990 tarihinde Palermo'da doğan İtalyan forvet​, yeni kulübüyle sözleşme imzaladı.

Mario Balotelli imzayı attı İşte yeni takımı

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Kaynak: tgrthaber.com
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