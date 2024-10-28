Mario Balotelli sonunda imzayı attı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 20:48 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 20:49
Son olarak Adana Demirspor forması giyen yıldız golcü Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu.
Adana Demirspor'dan ayrılmasının ardından yeni takımı merak edilen yıldız golcü Balotelli imzayı attı.
İtalyan ekibi Genoa, Balotelli ile sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı.
Genoa'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Mario Balotelli Genoa'nın yeni oyuncusu oldu. 12/09/1990 tarihinde Palermo'da doğan İtalyan forvet, yeni kulübüyle sözleşme imzaladı.
Kaynak: tgrthaber.com