Mario Balotelli'de mutlu sona adım adım!

13 Ekim 2024 19:43 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 19:56

İtalyan futbolcu Balotelli, Adana Demirspor'dan sonra takımsız statüde yer alıyordu. Ülkesinin takımlarından Genoa ile adı anılan golcü futbolcunun imza aşamasına geldiği iddia edildi.

İtalyan medyasında yer alan Sport Mediaset'in haberine göre; yaşanan sakatlık​ sorunları sebebiyle bir forvet​ arayışında olan Genoa​, İtalyan futbolcuyu renklerine bağlamak üzere olduğu iddia edildi.

Haberde tarafların genel olarak anlaşmaya vardığı belirtilirken; İtalyan temsilcisi, golcü futbolcunun yaşı ve motivasyonları konusunda çekincelere sahip olduğu öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ama tüm bu tereddütlere rağmen, İtalyan golcü futbolcu Balotelli'nin İtalya'ya geri dönüşü büyük olasılıkla gerçekleşecek ve önümüzdeki saatlerde resmi açıklama yapılacak.

SEZON KARNESİ

2023/24 sezonunda Adana Demirspor ile Trendyol Süper Lig'de 16 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız isim, 7 gol ve 1 asistlik performans üretti.