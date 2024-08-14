Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun sözlerine cevap, Fenerbahçe'ye gönderme: "Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı"

14 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:59

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın bugünkü antrenmanı öncesinde soruları cevapladı.

Mauro Icardi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Şanslıyız diyebiliriz. İlk maçımızı kazandık. Evimizde galibiyetle, taraftarımızın önünde başladık. İnanılmaz iki sene geçirdik. Her zaman geliştireceğimiz yerler var ve buna odaklandık. Hepimiz hedefimize doğru yolculuğumuza devam edeceğiz.

"FENERBAHÇE'NİN ELENMESİ ÜLKE İÇİN KÖTÜ OLDU"

Herkes biliyor Fenerbahçe'yle bir rekabetimiz var. Ülke için kötü oldu elenmeleri. Bizim de play-off maçımız var bunun için mücadele edeceğiz. Sosyal medya da bir iletişim aracı. Geçen sene birçok şey oldu saha dışında. Hocanın dedikleriyle ilgili sahanın dışında iki senedir bize karşı birçok şey yapıldı ama biz sahaya odaklandık ve üst üste iki sene şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Rakibi bu şeyler rahatsız edebiliyor olabilir.

"MOURİNHO BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZDI"

[Okan Buruk sözleri] Jose Mourinho gibi büyük bir hocanın önemsiz bir konuyla ilgili bu şekilde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı diye düşünüyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü. Bizim özel bir hocamız var. Herkese karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Sezonun bu kadar başındayken bunları konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sahaya odaklanıp ödülünü toplamayı bekleyeceğiz.

"GALATASARAY'DA REKORLAR KIRDIM"

Her zaman liderdim. Rekabetçi ve mükemmelliyetçi bir insanım. Galatasaray'da da rekorlar kırdım. Paslarım ve gollerimle yardımcı olmak istiyorum. Kısa sürede Türkiye'yi temsil eden biri haline geldim. İnsanların yüzlerini güldürebiliyor olmak benim için gurur verici."