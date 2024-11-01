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Mauro Icardi'ye ülkesinden talip çıktı! River Plate harekete geçti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 00:34 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 00:38
Mauro Icardi&#039;ye ülkesinden talip çıktı! River Plate harekete geçti

Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin adı, transfer söylentilerinde yeniden gündeme geldi. Ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate’in, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Arjantin'den Galatasaray​'ın golcüsü Mauro Icardi​ için sürpriz bir transfer teklifi geldi. Eski Arjantinli futbolcu Diego Latorre, ESPN'e yaptığı açıklamada, Icardi'nin River Plate​'e transfer olabileceğini söyledi. 

Latorre, Arjantin ekibinin bu transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını zorlayabileceğini belirtti.

İLK HEDEF ICARDİ!

Ayrıca River Plate'in transfer hedefleri arasında sadece Icardi değil, Internacional'de forma giyen forvet Lucas Alario da bulunuyor.

Mauro Icardi'ye ülkesinden talip çıktı! River Plate harekete geçti - 1. Resim

ICARDI'NİN PERFORMANSI!

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 2.5 sezonda 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 86 maçta 61 gol 22 asistlik performansa imza attı.

Mauro Icardi'ye ülkesinden talip çıktı! River Plate harekete geçti - 2. Resim

31 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray forması ile 13 resmi maça çıktı. Icardi bu müsabakalarda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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