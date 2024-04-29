Max Kruse'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi!

29 Nisan 2024 17:03 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:04

36 yaşındaki Alman futbolcu Max Kruse, sürpriz bir kararla Alman-Türk bölgesel lig kulübü BSV Al-Dersimspor'a transfer olmuştu.

KİLOLU HALİ GÜNDEM OLDU!

Max Kruse, 4 ay önce futbolu bıraktığını açıklamış ancak bu ayrılık çok uzun sürmemişti.

Alman futbolcu amatör ligde sahaya çıkarken aşırı kilolu hali dikkat çekti. 9. lig takımında sahaya çıkan Max Kruse'nin son hali sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE'DEN OLAYLI AYRILMIŞTI!

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kruse, beklentilerin altında kalmış, sarı-lacivertlilerden ayrılığı da bir hayli olaylı olmuştu.

Fenerbahçe ile FIFA'lık olan Kruse, FIFA'nın kendisini haklı bulmasıyla, sarı-lacivertlilerden 7.5 milyon Euro tazminat almıştı.

23 MAÇTA 7 GOL ATIP 8 ASİST YAPMIŞTI

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse, sarı-lacivertli takımla tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 7 gol atıp 8 de asist yapmıştı.