A Milli Takım'a tam destek! Berlin'de yer gök kırmızı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya hareket etti
Tüm Türkiye, bugün çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda maçına kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takıma destek olmak amacıyla maçı statta izlemek için İstanbul'dan hareket etti. Öte yandan heyecanla beklenen karşılaşma öncesi Türk taraftarlar Berlin sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek.
Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, birçok şehirden gelerek başkent Berlin'de meydanlarda toplandı ve daha sonra stadyuma doğru hareket etti.
COŞKUYLA MAÇ SAATİNİ BEKLİYORLAR
Turnuva boyunca Dortmund, Hamburg ve Leipzig'de oynanan maçlarda millilere yoğun destek veren ay-yıldızlı taraftarlar, bugün de Berlin'de coşkuyla maç saatini beklemeye başladı.
SOKAKLAR KIRMIZI-BEYAZ OLDU
Türk taraftarlar, mehter marşı eşliğinde meşaleler yakıp, tezahüratlar söyledi. Futbolseverler millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.
HEDEF YARI FİNAL
Zorlu karşılaşma öncesi taraftarlar karşılaşma ile ilgili düşüncelerini paylaşarak Milli Takım'dan galibiyet beklediklerini ifade ettiler.
Binlerce taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.
ERDOĞAN PROGRAMINI İPTAL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı program iptal edildi.
Mücadeleyi Erdoğan, stadyumdan takip edecek.
Erdoğan bu kararı çeyrek final mücadelesinde yıldız futbolcumuz Merih Demiral'in 'bozkurt işareti'nin ardından gelen baskılar sonrası aldı.
ERDOĞAN'DAN MERİH DEMİRAL AÇIKLAMASI
UEFA'nın Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinciyle ilgili soruşturmasına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, , "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi." ifadelerini kullanmıştı.