A Milli Takım'a tam destek! Berlin'de yer gök kırmızı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya hareket etti

06 Temmuz 2024 17:27 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 17:33

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Haydi Bizim Çocuklar! EURO 2024'te yarı final çok yakın: İşte Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11'leri

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Erdoğan'dan Demiral'a cezayla ilgili ilk yorum! Almanların kartalı, Fransızların horozuna kimse bir şey diyor mu!

Erdoğan'dan Demiral'a cezayla ilgili ilk yorum! Almanların kartalı, Fransızların horozuna kimse bir şey diyor mu!

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek.

Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, birçok şehirden gelerek başkent Berlin'de meydanlarda toplandı ve daha sonra stadyuma doğru hareket etti.

COŞKUYLA MAÇ SAATİNİ BEKLİYORLAR

Turnuva boyunca Dortmund, Hamburg ve Leipzig'de oynanan maçlarda millilere yoğun destek veren ay-yıldızlı taraftarlar, bugün de Berlin'de coşkuyla maç saatini beklemeye başladı.

SOKAKLAR KIRMIZI-BEYAZ OLDU

Türk taraftarlar, mehter marşı eşliğinde meşaleler yakıp, tezahüratlar söyledi. Futbolseverler millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

HEDEF YARI FİNAL

Zorlu karşılaşma öncesi taraftarlar karşılaşma ile ilgili düşüncelerini paylaşarak Milli Takım'dan galibiyet beklediklerini ifade ettiler.

Binlerce taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

ERDOĞAN PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı program iptal edildi.

Mücadeleyi Erdoğan, stadyumdan takip edecek.

Erdoğan bu kararı çeyrek final mücadelesinde yıldız futbolcumuz Merih Demiral'in 'bozkurt işareti'nin ardından gelen baskılar sonrası aldı.

ERDOĞAN'DAN MERİH DEMİRAL AÇIKLAMASI

UEFA'nın Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinciyle ilgili soruşturmasına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, , "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi." ifadelerini kullanmıştı.