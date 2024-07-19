Milli takımın başına Şenol Güneş iddiasına TFF başkanı Hacıosmanoğlu cevap verdi!

19 Temmuz 2024 21:46 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 21:49

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğiyle hakkında açıklamalarda bulundu.

"ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR VAR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Montella'nın gönderilip yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiası doğru mu" sorusunu şu sözlerle açıklık getirdi:

"Yönetim olarak Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum."