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Mourinho'nun Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maç programı belli oldu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
14 Haziran 2024 22:59 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:03
Mourinho&#039;nun Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maç programı belli oldu

Fenerbahçe, mevsim sıcaklarından dolayı hazırlık kampına Topuk Yaylası'nda başlayacak. Sarı lacivertliler daha sonra İstanbul'a gelecek. Sonraki durak ise Avusturya olacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlık kamp programı belli oldu.

Hava sıcaklarından dolayı sarı lacivertliler yeni sezonu Topuk Yaylası'nda açma kararı aldı.

Haziranın 22 ve 23'ünde futbolcular İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek. Sarı lacivertliler daha sonra sezonun ilk kampı için Topuk Yaylası'na gidecek. 24-29 Haziran tarihlerinde Topuk Yaylası'nda yapılacak hazırlıkların ardından İstanbul'a gelecek sarı lacivertliler, 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'ya gidecek.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda hazırlığın son gününde hazırlık maçı oynayacak.

MAÇ PROGRAMI

Sarı-lacivertli ekibin, Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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