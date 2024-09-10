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Mourinho'dan Osimhen yorumu! 'Böyle davranamazsın'

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 22:41 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 22:48
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Nijeryalı yeni transferi Victor Osimhen hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin Portekizli dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-kırmızılı takımın Serie A kulübü Napoli'den kadrosuna transfer ettiği golcü futbolcu Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen için yaptığı söylemler dikkat çekti.

Jose Mourinho: Victor Osimhenin davranış biçimini beğenmiyorum

Victor Osimhen'in harika bir futbolcu olduğunu vurgulayan Portekizli teknik direktör, Nijeryalı futbolcunun kendisini çok fazla yere attığını vurguladı. HT Spor'a konuşan Jose Mourinho'nun sözleri sosyal medyada viral oldu.

"PROBLEMİM YOK"

Nijeryalı golcü futbolcu Osimhen'in harika bir oyuncu olduğunun altını çizen Jose Mourinho, "Osimhen, harika bir oyuncu. Galatasaray, kesinlikle harika bir oyuncu aldı. Osimhen ile bir problemim yok" dedi.

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"BÖYLE DAVRANAMAZSIN"

Victor Osimhen'in davranış biçimini beğenmediğini vurgulayan Jose Mourinho, "Ama ona karşı her oynadığımda, onunla konuşuyorum çünkü davranış biçimini beğenmiyorum. Kendini çok yere atıyor. Roma-Napoli maçında onunla bir konuşma yaptım ve ona 'Bak. Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Drogba, Eto'o, Weah vardı. Böyle davranamazsın' dedim" dedi.

Victor Osimhen'in kendisini çok fazla yere attığını açıklayan Jose Mourinho, "Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Sabri10 Eylül 2024 22:52

Birileri Mourinho'nun Osimhen hakkındaki görüşlerini merak etmiş demek ki Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti hiç bitmiyor

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