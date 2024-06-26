Mourinho'nun Mert Hakan Yandaş'a hitabı dikkat çekti: "Komutan"
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Topuk Yaylası'nda yeni sezonun hazırlıklarına başladı. İdmanlarda oyunculara nefes aldırmayan Portekizli hocanın geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımlı sözleşme yenilen Mert Hakan Yandaş'a hitabı gündem oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde kamp yaptığı Topuk Yaylası Serkan Acar Tesisleri'nde sürdürüyor.
MOURİNHO'DAN MERT HAKAN'A: "KOMUTAN"
Hürriyet'te yer alan habere göre; İdmanda otoriter ve disiplinli tavırlarıyla göze çarpan Jose Mourinho, futbolculara isimleriyle hitap ederken Mert Hakan Yandaş'a "Komutan" demesi dikkat çekti.
Portekizli hocanın milli futbolcuya hitabı gündem oldu.
MOURİNHO KANUNLARI
Dünkü idmanda savunma ve hücum çalışmaları üzerinde duran Mourinho'nun oyunculara sürekli uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.
Savunmacılardan pasla çıkmalarını isteyen Portekizli teknik adam, orta saha oyuncularından ise hızlı pas yapmalarını istedi.
OSAYİ VE DJİKU BUGÜN KAMPA KATILIYOR
Jose Mourinho 11'e 11 çift kale oynanan maçı saha kenarındaki sete çıkarak izledi ve futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.
Özel izinleri biten Osayi-Samuel ve Djiku'nun bugün kampa katılacağı aktarıldı.