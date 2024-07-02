Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! İmzayı atıyor

02 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:57

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Eylül ayında İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralanan ve gösterdiği performansla hayal kırıklığına neden olan Tanguy Ndombele'nin yeni rotasıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

NİCE'E İMZA ATIYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Tottenham'ın sözleşmesini feshetti Ndombele, Fransa'ya geri dönüyor.

Kariyerine Guingamp altyapısında başlayan ardından Amiens ve Lyon formaları giyen 27 yaşındaki futbolcu, Nice ile sözleşme imzalamaya yakın...

ESKİ FORMUNA GERİ DÖNMESİ İÇİN ÖZEL PROGRAM YAPILACAK

Haberde fazla kiloları nedeniyle Türkiye'de eleştirilen Ndombele'nin eski formuna geri dönmesi için kapsamlı bir antrenman programı hazırlandığı ifade edildi.

Futbolcunun cazip teklifler aldığı ancak Nice'in projesini çok beğendiği için Fransız ekibini tercih ettiği kaydedildi.

26 MAÇTA 1 ASİST

Ndombele geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giyerken 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 681 dakika süre bulabildi.