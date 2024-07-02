Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! İmzayı atıyor
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve fazla kilolarıyla tepki çeken Tanguy Ndombele, performansıyla yoğun şekilde eleştirilmişti. Fransız basını tecrübeli orta sahanın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Eylül ayında İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralanan ve gösterdiği performansla hayal kırıklığına neden olan Tanguy Ndombele'nin yeni rotasıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
NİCE'E İMZA ATIYOR
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Tottenham'ın sözleşmesini feshetti Ndombele, Fransa'ya geri dönüyor.
Kariyerine Guingamp altyapısında başlayan ardından Amiens ve Lyon formaları giyen 27 yaşındaki futbolcu, Nice ile sözleşme imzalamaya yakın...
ESKİ FORMUNA GERİ DÖNMESİ İÇİN ÖZEL PROGRAM YAPILACAK
Haberde fazla kiloları nedeniyle Türkiye'de eleştirilen Ndombele'nin eski formuna geri dönmesi için kapsamlı bir antrenman programı hazırlandığı ifade edildi.
Futbolcunun cazip teklifler aldığı ancak Nice'in projesini çok beğendiği için Fransız ekibini tercih ettiği kaydedildi.
26 MAÇTA 1 ASİST
Ndombele geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giyerken 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 681 dakika süre bulabildi.