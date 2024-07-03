Nicolo Zaniolo imzayı atıyor: Anlaşmanın detayları ortaya çıktı!

03 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:38

Galatasaray'ın İtalyan genç yıldızı Nicolo Zaniolo, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

YENİ ADRESİ ATALANTA OLUYOR

La Gazzetta dello Sport, Nicolo Zaniolo'nun yeni adresinin Atalanta olacağını açıkladı.

Haberde futbolcunun kiralık olarak Atalanta'ya gideceği ve maçların yüzde 65-70'inde oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARINI DUYURDULAR

Transfer bedeliyle ilgili olarak ise 3 milyon Euro kiralama ücreti ve 18 milyon Euro satın alma opsiyonu olacağı ifade edildi.

Bonuslarla birlikte Zaniolo'nun Atalanta'ya toplam maliyetinin 22-23 milyon Euro olacağı kaydedildi.

FİORENTİNA ÇEKİLDİ

Nicolo Zaniolo ile bir başka İtalyan ekibi Fiorentina da ilgileniyordu. Fiorentina ise İtalyan futbolcunun olumsuz tavrı sonrası transfer yarışından çekildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Aston Villa formasıyla 40 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken asist yapamadı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro civarında gösterilen İtalyan yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.