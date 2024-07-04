Nicolo Zaniolo İtalya'da sağlık kontrolünden geçti: İmzayı atıyor!
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferi için Serie A ekibi Atalanta ile anlaşmaya vardı. Atalanta, Zaniolo'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. İtalyan yıldız sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak. İşte bonservis bedeli...
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu bir kez daha kiralıyor. Sarı-kırmızılılar, Atalanta'nın İtalyan futbolcu için yaptığı teklifi kabul etti.
GALATASARAY 23.5 MİLYON EURO KAZANACAK!
Serie A ekibi, Zaniolo'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sezon sonunda sözleşme maddeleri yerine gelirse İtalyan ekibi yıldız futbolcunun bonservisini alacak.
Transferin 3 milyon Euro kiralama bedeline ek olarak 18 milyon Euro satın alma opsiyonu + 2.5 milyon Euro da bonus karşılığında gerçekleşeceği ifade ediliyor.
Transferin toplam bedeli tüm şartların gerçekleşmesi halinde 23.5 milyon Euro'ya kadar çıkacak.
TRANSFER BUGÜN AÇIKLANABİLİR
İtalyan futbolcu bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Galatasaray'ın ayrılığını bugün resmen duyurması ve transferi KAP'a bildirmesi bekleniyor.
15 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
25 yaşındaki yıldız hücum oyuncusu, geçtiğimi sezonua Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.
Sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'yu 2022-2023 sezonunda 15 milyon Euro bedelle Roma'dan kadrosuna katmıştı.