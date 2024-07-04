Nicolo Zaniolo İtalya'da sağlık kontrolünden geçti: İmzayı atıyor!

04 Temmuz 2024 14:52 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:21

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu bir kez daha kiralıyor. Sarı-kırmızılılar, Atalanta'nın İtalyan futbolcu için yaptığı teklifi kabul etti.

GALATASARAY 23.5 MİLYON EURO KAZANACAK!

Serie A ekibi, Zaniolo'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sezon sonunda sözleşme maddeleri yerine gelirse İtalyan ekibi yıldız futbolcunun bonservisini alacak.

Transferin 3 milyon Euro kiralama bedeline ek olarak 18 milyon Euro satın alma opsiyonu + 2.5 milyon Euro da bonus karşılığında gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Transferin toplam bedeli tüm şartların gerçekleşmesi halinde 23.5 milyon Euro'ya kadar çıkacak.

TRANSFER BUGÜN AÇIKLANABİLİR

İtalyan futbolcu bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Galatasaray'ın ayrılığını bugün resmen duyurması ve transferi KAP'a bildirmesi bekleniyor.

15 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

25 yaşındaki yıldız hücum oyuncusu, geçtiğimi sezonua Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.

Sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'yu 2022-2023 sezonunda 15 milyon Euro bedelle Roma'dan kadrosuna katmıştı.