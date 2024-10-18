Nuri Şahin, Beşiktaş'ın yıldızını istiyor!

18 Ekim 2024 12:17 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:39

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'u çalıştıran teknik direktör Nuri Şahin, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Arayışlarını sürdüren Şahin, gözünü Süper Lig'e dikti. Başarılı hoca, Belşiktaş'ın yıldız oyuncusunu transfer etmek için talimatı verdi. İşte o ism ve tüm detaylar..

Quaresma'dan veda maçı açıklaması! Beşiktaş mı, Porto mu...

Quaresma'dan veda maçı açıklaması! Beşiktaş mı, Porto mu...

2021-23 yılları arasında Süper Lig​ ekibi Antalyaspor'u bir dönem çalıştıran teknik direktör Nuri Şahin​, oynattığı futbol ile dikkat çekti. Genç teknik adam, futbolculuk döneminde formasını giydiği Borussia Dortmund​'a geçtiğimiz sezon yardımcı hoca olarak gitti.

Sezon başında ise Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçerek sezona çok formda başladı. Borussia Dortmund ile oynattığı pozitif ve tempolu futbolla dikkat çeken Nuri Şahin için flaş bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ​'IN YILDIZINI İZLETTİ

Kadrosunu güçlendirmek adına transfer yapmak isteyen genç teknik adam, Beşiktaş'ta bu sezon fırtınalar estiren Gedson Fernandes​'i radara aldı. Alman kulübünün yetkilileri, Beşiktaş'ın hem ligdeki hem de Avrupa'daki karşılaşmalarını yakından takip ediyor. 2022'de 6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan transfer edilen Gedson Fernandes'in, olası bir satışından elde edilecek gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.

Bu nedenle Beşiktaş Yönetimi'nin Portekizli yıldızı satmaya ikna olması için masaya koyulacak teklifin çok yüksek olması gerekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın ocak ayında olası bir satışa sıcak bakmadığı ve ciddi teklifler gelmesi halinde sezon sonunu işaret edeceği öğrenildi.

VAN BRONCKHORST İLE YENİDEN DOĞDU

Giovanni van Bronckhorst'un 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev verdiği Gedson Fernandes, Süper Lig'de 3 gol kaydetti. Portekizli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi elemesinde 3 gol, 1 asiste, TFF Süper Kupa'da ise 1 asiste imza attı. Gedson geçen sene eylül ayında 17 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya gerileyen güncel bonservis değerini de yeniden 17 milyon Euro'ya yükseltti.