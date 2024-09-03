Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya cevap: "Oltasına gelmem!"

03 Eylül 2024 10:44 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:45

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçı sonrası "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor" sözleriyle gündem olmuştu.

JOSE MOURİNHO: "OKAN BURUK KART GÖRMEDEN SAHAYA GİREBİLİYOR"

Portekizli teknik adam, "Emin olduğum bir şey var ki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile kart görmeden giremiyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim." ifadelerini kullanmıştı.

OKAN BURUK: "MOURİNHO'NUN OLTASINA GELMEM"

Okan Buruk, Portekizli teknik adamın bu sözlerine yanıt verdi.

Tecrübeli teknik adam, TV100'e yaptığı açıklamada "Jose Mourinho’yu çok iyi tanıyorum ve demeçleriyle ne yapmak istediğini anlıyorum. Chelsea’de, Real Madrid’de ve Roma’da ne yaptıysa onu yapmak istiyor. En güçlü gördüğü rakibe karşı psikolojik savaş başlatıp ekstra baskı oluşturmaya çalışıyor. Ben Mourinho’nun oltasına gelmem" şeklinde konuştu.

"6. HAFTADA HASRET GİDERİRİZ"

"Ona gerekmedikçe cevap vermeyeceğim" diyen Okan Buruk, "Herkes kendi takımıyla ilgilensin, bu herkes için daha iyi. Birbirimizi çok özlediysek 6. haftada hasret gideririz" dedi.