Polonya'yı korkutan haber! Robert Lewandowski EURO 2024'te olmayabilir
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 Haziran 2024 20:14 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 20:31
EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Türkiye karşısında sakatlanan Lewandowski turnuvayı kaçırabilir.
Polonya'nın hazırlık maçında karşılaştığı Türkiye'ye karşı ilk 11'de sahaya çıkan Robert Lewandowski, sakatlığı sebebiyle 33. dakikada oyundan alınmıştı.
LEWANDOWSKI İLK MAÇ YOK
Yapılan kontrollerde Robert Lewandowski'nin biceps femoris kasında yırtık tespit edildi. Polonya Futbol Federasyonu da Lewandowski'nin EURO 2024'ün ilk maçında forma giyemeceğini bildirdi.
Polonya, EURO 2024'ün ilk maçında 16 Haziran Pazar günü saat 16:00'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr