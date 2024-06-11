Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile sözleşme imzalıyor!

11 Haziran 2024 18:27 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 23:36

Cristiano Ronaldo'nun takımına yıldız kaleci transfer ediliyor!

Cristiano Ronaldo'nun takımına yıldız kaleci transfer ediliyor!

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığını belirtti.

MERT HAKAN'IN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin ortasaha futbolcusu Mert Hakan Yandaş bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 27 maçta 3 gol 3 asist katkısı verebildi.

GALATASARAY DERBİSİNE DAMGA VURMUŞTU

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun 37. haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Galatasaray derbisine Mert Hakan Yandaş damga vurmuştu. Mert Hakan, maç öncesinde, soyunma odası koridorlarında ve sonrasında yaşanan olaylarda başrolde olan isimdi.