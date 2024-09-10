Portekiz basını İzlanda maçına damga vuran Kerem Aktürkoğlu'nu yere göğe sığdıramadı!

10 Eylül 2024 12:03 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:09

Portekiz spor basını, A Milli Takımımızın, dün UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. haftasında İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine çıkardı. Milli yıldıza övgüler yağdı. İşte o haberler...

Montella'dan Kerem Aktürkoğlu yorumu: "Gol beklentim vardı ama..."

Montella'dan Kerem Aktürkoğlu yorumu: "Gol beklentim vardı ama..."

Portekiz spor basını, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. haftasında İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine çıkardı. Record ve Ojogo gazeteleri Kerem Aktürkoğlu'nun başarısını manşetlerinden verirken, diğer gazeteler de iç sayfalarında geniş yer ayırdı.

"BENFİCA'NIN YENİ TRANSFERİ AĞIZ SULANDIRDI"

"Ağız sulandırdı" ifadesini kullanan Record gazetesi "Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptığını" yazdı.

Kerem'in maç sonrasında yaptığı açıklamalarda "En alt liglerden geldim ve şimdi Benfica'dayım." şeklindeki sözü öne çıkarıldı.

"ULUSLAR LİGİ'NDEN MERHABA DEDİ"

Ojogo "Aktürkoğlu hat-trick yaptı.", Abola "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu. Hat-trick yapan Benficalı futbolcunun rüya gibi performansı Türkiye'ye galibiyeti getirdi.", Publico "Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nden Bruno Lage'ye merhaba dedi." ifadelerini kullandı.

"USTACA BİR FUTBOLLA GALİBİYETE TAŞIDI"

Yapılan yorumlarda "Benfica'nın forveti, ustaca bir futbolla Türkiye'yi galibiyete taşıdı. Aktürkoğlu artık Benfica'da yeni teknik direktör Bruno Lage'nin yanında antrenmanlara çıkacak ve sol kanatta ikinci forvet olarak kullanılabilir." denildi.