Portekiz'de Demir Ege şov: 3-0'dan 3-3'e gelen maça damga vurdu!

Beşiktaş alt yapısından çıkan Demir Ege Tıknaz, Portekiz Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor. Rio Ave'nin Nacional ile 3-3 berabere sonuçlanan karşılaşmasında 2 gol kaydeden genç futbolcu için Portekiz medyası övgüler dizdi. Haberlerde, Demir Ege'nin etkileyici performansı için övgü dolu ifadeler kullanıldı…

Sezon başında Beşiktaş altyapısından Rio Ave'ye kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, Portekiz Premier Ligi'nde sergilediği başarılı futbolla dikkat çekiyor. Ligin 33. haftasında oynanan mücadelede Rio Ave, 3-0'lık üstünlüğüne rağmen Nacional karşısında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Ancak Demir Ege'nin kaydettiği iki gol, onu maçın yıldızı yaptı.

MAÇ SONU KONUŞTU

Demir Ege Tıknaz karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "İlk yarıda harika bir performans sergiledik ancak sonrasında ne oldu bilmiyorum. Elde ettiğimiz avantajı korumak için daha fazla odaklanmalı ve konsantre olmalıydık. Bir puan aldık ve şimdi ligi bitirmek için Gil Vicente'ye karşı iç sahada oynayacağımız maça odaklanacağız" diye konuştu.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sonucun adil olmadığını söyleyerek "İlk yarıda üç puanı hak etmiştik. Ama futbol bu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Portekiz basınında da Demir Ege'nin performansından övgüyle bahsedildi ve şu yorumlar öne çıktı:

Zerozero: "Sahanın en iyi oyuncusuydu. İki gol ve çok çok etkili bir 45 dakika. Devre arasında oyundan çıkınca Rio Ave'nin orta sahasındaki dengesizlik açıkça görüldü."

Mais Futebol: "Beşiktaş'tan bu sezon kiralık olarak Rio Ave'ye gelen 20 yaşındaki Türk orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, özellikle ikinci golde neredeyse her şeyi kendisinin yaptı. Gollerde yeteneğini ve bireysel kalitesini ortaya koydu."