Ciro Immobile resmen açıkladı: Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Beşiktaşlı Ciro Immobile'den yayıncı kuruluşa kritik açıklamalar geldi. Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 4-1 yendiği maçın ardından geleceğine dair net konuşan Ciro Immobile, başkan Serdal Adalı ile görüştüklerini de anlattı.
Ciro Immobile'den Beşiktaş sürecine dair cevap geldi. Transfer konusuna değinen Ciro Immobile, Beşiktaş'ta kafasının rahat olduğunu anlattı.
"İyi şeyler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Hocamızın istediği gibi çalışıyoruz. Şu an kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Başkanımızla da aramızda güzel bir konuşma geçti. Daha iyi seviyelere gelebilmek için böyle bir konuşmamız oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Benim için gideceğim yönünde şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Burada mutluyum. Kafam da rahat."
https://x.com/Besiktas/status/1921626557048598927
"Ciro Immobile benimle de ilgileniyor. Çok şey katıyor bize. Her yerde oynamaya hazırım. Hoca da benim hızımdan yararlanmaya çalışıyor. Ben de elimden geleni katmaya çalışıyorum."