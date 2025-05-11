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 | Burak Ayaydın

Ciro Immobile resmen açıkladı: Beşiktaş'ta devam edecek mi?

Beşiktaşlı Ciro Immobile'den yayıncı kuruluşa kritik açıklamalar geldi. Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 4-1 yendiği maçın ardından geleceğine dair net konuşan Ciro Immobile, başkan Serdal Adalı ile görüştüklerini de anlattı.

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Ciro Immobile resmen açıkladı: Beşiktaş'ta devam edecek mi?
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 22:00

Ciro Immobile'den Beşiktaş sürecine dair cevap geldi. Transfer konusuna değinen Ciro Immobile, Beşiktaş'ta kafasının rahat olduğunu anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

"İyi şeyler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Hocamızın istediği gibi çalışıyoruz. Şu an kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Başkanımızla da aramızda güzel bir konuşma geçti. Daha iyi seviyelere gelebilmek için böyle bir konuşmamız oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Benim için gideceğim yönünde şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Burada mutluyum. Kafam da rahat."

https://x.com/Besiktas/status/1921626557048598927

MUSTAFA HEKİMOĞLU DA CIRO IMMOBILE İÇİN POZİTİF KONUŞTU

"Ciro Immobile benimle de ilgileniyor. Çok şey katıyor bize. Her yerde oynamaya hazırım. Hoca da benim hızımdan yararlanmaya çalışıyor. Ben de elimden geleni katmaya çalışıyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

IMMOBILE NEREDEN GELMİŞTİ?
Beşiktaş, İtalyan golcüyü Lazio'dan transfer etmişti.
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ETİKETLER
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#ciro immobile
#ciro ımmobile
#Mustafa Hekimoğlu
#Beşiktaş Futbol Kulübü
#Transfer Haberleri
#Spor
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