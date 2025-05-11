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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan seçim sonrası ilk açıklama: "Şüpheniz olmasın"

Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Serdal Adalı'dan ilk açıklama geldi. Beşiktaş için 'istikrar' vurgusunda bulunan Serdal Adalı, camiaya teşekkür etti.

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan seçim sonrası ilk açıklama:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 21:21

Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi. Sürece dair düşüncelerini paylaşan Serdal Adalı, 'aynı çatı altındayız' mesajını verdi.

BAŞKAN SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMALAR

Sözlerine ailesine teşekkür ederek başlayan Adalı, "Bu gururu bizlere yaşatan değerli kongre üyelerimize, ilk andan itibaren bize desteklerini her gün daha fazla hissettiren büyük Beşiktaş taraftarlarına şükranlarımı sunarım. Büyük Beşiktaş camiasının tek tek her bir ferdine can-ı gönülden teşekkür ederim. Bir önceki yönetim kurulumuzda görev alıp, yeni dönemde iş yoğunlukları sebebiyle affını isteyen, fakat bizlere destek vermeye devam edeceklerinden şüphe duymadığım arkadaşlarıma da özel bir teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca birlikte hizmet edeceği yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen Adalı, "Bugün kulübümüzün sicil kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu seçimlerinde yarışan herkesi teker teker tebrik ediyor, kazananlara görevlerinde başarılar diliyorum. Sadece 4.5 ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak rekor bir katılımla ve tarihin en yüksek oy sayısıyla bizleri bu göreve layık görmüştünüz. Bugün de bizlere duyduğunuz güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş adına, Beşiktaş'ımızın geleceği adına 'istikrar' dediniz. Bugün camiamızın teveccüh ve güvenini bir kez daha arkamıza aldığımızı bilmek bizim için büyük bir onurdur. Biz, göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ımızın büyüklüğüne yakışır hedefler koyup, bunları gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Bugün ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan seçim sonrası ilk açıklama: "Şüpheniz olmasın"

Siyah-beyazlı kulübün istikrar dönemine girdiğinin altını çizen başkan, "Bugün 11 Mayıs 2025. Beşiktaş'ımız bu tarihten itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir. Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz proje ve icraatları birer birer yerine getireceğimizden, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan seçim sonrası ilk açıklama: "Şüpheniz olmasın"

İlave olarak da yeni dönemde birlik ve beraberlik dileğinde bulunan Adalı, "Umuyorum ki ortak hayallerimizi hep beraber hayata geçirecek, yeniden zirvede olan Beşiktaş'ı el birliğiyle inşa edeceğiz. Bugünden itibaren herkesin, sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklanmasını ve aynı çatı altında tek yumruk olmasını bekliyorum. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı zirveye hep birlikte taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bugün burada bütün Beşiktaşlılara söyleyeceğim tek bir söz var: siyah beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın. Son yıllarda yaşayamadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vaktidir. En büyük Beşiktaş." diyerek konuşmasını tamamladı.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan seçim sonrası ilk açıklama: "Şüpheniz olmasın"

Sıkça Sorulan Sorular

SEÇİMİ KAZANAN SERDAL ADALI BEŞİKTAŞ'IN KAÇINCI BAŞKANIDIR?
Yeniden başkan seçilen Adalı, bu göreve gelen 37. kişidir.
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#Serdal Adalı
#Serdal Adalı
#Olağan Seçimli Genel Kurul
#Beşiktaş Futbol Kulübü
#Spor
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